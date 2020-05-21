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San Diego, CA
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4166 36th Street, #1
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4166 36th Street, #1

4166 36th Street · No Longer Available
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Location

4166 36th Street, San Diego, CA 92104
City Heights

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
garage
All the right conveniences - SPACIOUS 2 BEDROOM 2 BATH DOWNSTAIRS CONDO COMES WITH AN ATTACHED GARAGE THAT HAS ACCESS DIRECTLY IN TO THE HOUSE. LOCATED IN A GATED COMMUNITY, TILE FLOORS AND NEW CARPET THROUGH OUT THE UNIT. NEWER REMODELED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, NEWER APPLIANCES,FAUX FIREPLACE, AND AN ENCLOSED PATIO AREA.ONSITE COIN OPERATED LAUNDRY FACILITIES WATER AND TRASH ARE INCLUDED.CLOSE TO ALL SCHOOLS,SHOPPING, FREEWAYS AND PUBLIC TRANSPORTATION.AVAILABLE NOW!!!

(RLNE1829386)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4166 36th Street, #1 have any available units?
4166 36th Street, #1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 4166 36th Street, #1 have?
Some of 4166 36th Street, #1's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4166 36th Street, #1 currently offering any rent specials?
4166 36th Street, #1 isn't currently offering any rent specials.
Is 4166 36th Street, #1 pet-friendly?
No, 4166 36th Street, #1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 4166 36th Street, #1 offer parking?
Yes, 4166 36th Street, #1 does offer parking.
Does 4166 36th Street, #1 have units with washers and dryers?
No, 4166 36th Street, #1 does not offer units with in unit laundry.
Does 4166 36th Street, #1 have a pool?
No, 4166 36th Street, #1 does not have a pool.
Does 4166 36th Street, #1 have accessible units?
No, 4166 36th Street, #1 does not have accessible units.
Does 4166 36th Street, #1 have units with dishwashers?
No, 4166 36th Street, #1 does not have units with dishwashers.
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