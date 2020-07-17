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4129 Oak Island Lane
Last updated January 21 2020 at 2:25 PM

4129 Oak Island Lane

4129 Oak Island Court · No Longer Available
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Location

4129 Oak Island Court, San Diego County, CA 92028

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 5 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4129 Oak Island Lane have any available units?
4129 Oak Island Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego County, CA.
What amenities does 4129 Oak Island Lane have?
Some of 4129 Oak Island Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4129 Oak Island Lane currently offering any rent specials?
4129 Oak Island Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4129 Oak Island Lane pet-friendly?
No, 4129 Oak Island Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego County.
Does 4129 Oak Island Lane offer parking?
Yes, 4129 Oak Island Lane offers parking.
Does 4129 Oak Island Lane have units with washers and dryers?
Yes, 4129 Oak Island Lane offers units with in unit laundry.
Does 4129 Oak Island Lane have a pool?
Yes, 4129 Oak Island Lane has a pool.
Does 4129 Oak Island Lane have accessible units?
No, 4129 Oak Island Lane does not have accessible units.
Does 4129 Oak Island Lane have units with dishwashers?
Yes, 4129 Oak Island Lane has units with dishwashers.
Does 4129 Oak Island Lane have units with air conditioning?
Yes, 4129 Oak Island Lane has units with air conditioning.
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