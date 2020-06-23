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San Clemente, CA
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2957 Calle Frontera
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2957 Calle Frontera

2957 Calle Frontera · No Longer Available
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Location

2957 Calle Frontera, San Clemente, CA 92673
Forster Ranch

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2957 Calle Frontera have any available units?
2957 Calle Frontera doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Clemente, CA.
What amenities does 2957 Calle Frontera have?
Some of 2957 Calle Frontera's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2957 Calle Frontera currently offering any rent specials?
2957 Calle Frontera isn't currently offering any rent specials.
Is 2957 Calle Frontera pet-friendly?
No, 2957 Calle Frontera is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Clemente.
Does 2957 Calle Frontera offer parking?
Yes, 2957 Calle Frontera does offer parking.
Does 2957 Calle Frontera have units with washers and dryers?
No, 2957 Calle Frontera does not offer units with in unit laundry.
Does 2957 Calle Frontera have a pool?
No, 2957 Calle Frontera does not have a pool.
Does 2957 Calle Frontera have accessible units?
No, 2957 Calle Frontera does not have accessible units.
Does 2957 Calle Frontera have units with dishwashers?
Yes, 2957 Calle Frontera has units with dishwashers.
Does 2957 Calle Frontera have units with air conditioning?
No, 2957 Calle Frontera does not have units with air conditioning.
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