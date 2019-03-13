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34 Los Platillos
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

34 Los Platillos

34 Los Platillos · No Longer Available
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34 Los Platillos, Rancho Santa Margarita, CA 92688
SAMLARC

Amenities

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ONE OF THE BEST STREETS IN ALL OF RANCHO SANTA MARGARITA, 34 LOS PLATILLOS OFFERS A PANORAMIC VIEW OF THE MOUNTAINS AND CANYON FROM THIS 4 BEDROOM HOME! WHAT'S EVEN MORE, 1 OF THE BEDROOMS IS LOCATED ON THE FIRST FLOOR TOO! LOCATED IN MELINDA HEIGHTS, THIS HOME IS JUST STEPS FROM ONE OF THE BEST ELEMENTARY SCHOOLS IN THE AREA ALONG WITH EASY ACCESS TO THE 241 HIGHWAY! THIS OPEN CONCEPT FLOOR PLAN OFFERS HIGH CEILINGS, LOTS OF NATURAL LIGHT AND UPGRADES THROUGHOUT! DON'T MISS THIS OPPORTUNITY TO MAKE THIS UNIQUE HOME WITH ONE OF THE BEST VIEWS IN ALL THE CITY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34 Los Platillos have any available units?
34 Los Platillos doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Rancho Santa Margarita, CA.
How much is rent in Rancho Santa Margarita, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Rancho Santa Margarita Rent Report.
Is 34 Los Platillos currently offering any rent specials?
34 Los Platillos is not currently offering any rent specials.
Is 34 Los Platillos pet-friendly?
No, 34 Los Platillos is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Rancho Santa Margarita.
Does 34 Los Platillos offer parking?
No, 34 Los Platillos does not offer parking.
Does 34 Los Platillos have units with washers and dryers?
No, 34 Los Platillos does not offer units with in unit laundry.
Does 34 Los Platillos have a pool?
No, 34 Los Platillos does not have a pool.
Does 34 Los Platillos have accessible units?
No, 34 Los Platillos does not have accessible units.
Does 34 Los Platillos have units with dishwashers?
No, 34 Los Platillos does not have units with dishwashers.
Does 34 Los Platillos have units with air conditioning?
No, 34 Los Platillos does not have units with air conditioning.
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