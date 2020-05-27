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Pomona, CA
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1361 GIBBS Street
Last updated August 18 2019 at 4:04 AM

1361 GIBBS Street

1361 South Gibbs Street · No Longer Available
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Location

1361 South Gibbs Street, Pomona, CA 91766

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1361 GIBBS Street have any available units?
1361 GIBBS Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pomona, CA.
What amenities does 1361 GIBBS Street have?
Some of 1361 GIBBS Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1361 GIBBS Street currently offering any rent specials?
1361 GIBBS Street is not currently offering any rent specials.
Is 1361 GIBBS Street pet-friendly?
No, 1361 GIBBS Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pomona.
Does 1361 GIBBS Street offer parking?
Yes, 1361 GIBBS Street offers parking.
Does 1361 GIBBS Street have units with washers and dryers?
No, 1361 GIBBS Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1361 GIBBS Street have a pool?
No, 1361 GIBBS Street does not have a pool.
Does 1361 GIBBS Street have accessible units?
No, 1361 GIBBS Street does not have accessible units.
Does 1361 GIBBS Street have units with dishwashers?
Yes, 1361 GIBBS Street has units with dishwashers.
Does 1361 GIBBS Street have units with air conditioning?
Yes, 1361 GIBBS Street has units with air conditioning.
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