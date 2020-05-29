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Orange, CA
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739 W Culver Avenue
Last updated January 1 2020 at 2:14 PM

739 W Culver Avenue

739 West Culver Avenue · No Longer Available
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Location

739 West Culver Avenue, Orange, CA 92868

Amenities

dishwasher
garage
air conditioning
ceiling fan
range
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
range
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 739 W Culver Avenue have any available units?
739 W Culver Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 739 W Culver Avenue have?
Some of 739 W Culver Avenue's amenities include dishwasher, garage, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 739 W Culver Avenue currently offering any rent specials?
739 W Culver Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 739 W Culver Avenue pet-friendly?
No, 739 W Culver Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 739 W Culver Avenue offer parking?
Yes, 739 W Culver Avenue offers parking.
Does 739 W Culver Avenue have units with washers and dryers?
No, 739 W Culver Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 739 W Culver Avenue have a pool?
No, 739 W Culver Avenue does not have a pool.
Does 739 W Culver Avenue have accessible units?
No, 739 W Culver Avenue does not have accessible units.
Does 739 W Culver Avenue have units with dishwashers?
Yes, 739 W Culver Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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