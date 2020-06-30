All apartments in Orange
Find more places like 5838 E Dandelion Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Orange, CA
/
5838 E Dandelion Drive
Last updated February 17 2020 at 11:20 PM

5838 E Dandelion Drive

5838 East Dandelion Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Orange
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

5838 East Dandelion Drive, Orange, CA 92869

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
VISIT THE VILLAGE! NICE 3 BEDROOM 3 BATH DETACHED HOME THAT IS NESTLED ON A ONE BLOCK STREET. A CHARMING FRONT PORCH LEADS TO AN OPEN FLOORPLAN FEATURING A LIVING ROOM THAT HAS A FIREPLACE AND ENTERTAINMENT BUILT-INS, OPEN TO THE DINING AREA. THE KITCHEN HAS BEEN REMODELED WITH STAINLESS APPLIANCES, NEW CABINETS AND GRANITE COUNTERS. DIRECT ACCESS TO A 2 CAR GARAGE. CONVENIENT 1/2 BATH FOR THE GUESTS. UPSTAIRS 2 BEDROOMS WITH MAIN BATH AND A MASTER BEDROOM WITH ITS OWN BATH AND WALK-IN CLOSET. ENCLOSED REAR YARD WITH 2 PATIO SEATING AREAS. COULD BE RENTED FURNISHED OR UNFURNISHED, YOUR CHOICE. SMALL COMMUNITY, ASSOCIATION POOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5838 E Dandelion Drive have any available units?
5838 E Dandelion Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 5838 E Dandelion Drive have?
Some of 5838 E Dandelion Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5838 E Dandelion Drive currently offering any rent specials?
5838 E Dandelion Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5838 E Dandelion Drive pet-friendly?
No, 5838 E Dandelion Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 5838 E Dandelion Drive offer parking?
Yes, 5838 E Dandelion Drive offers parking.
Does 5838 E Dandelion Drive have units with washers and dryers?
No, 5838 E Dandelion Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 5838 E Dandelion Drive have a pool?
Yes, 5838 E Dandelion Drive has a pool.
Does 5838 E Dandelion Drive have accessible units?
No, 5838 E Dandelion Drive does not have accessible units.
Does 5838 E Dandelion Drive have units with dishwashers?
Yes, 5838 E Dandelion Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
Do You Need an Apartment Cosigner?
How to Furnish an Apartment on a Budget
Parent Guide to Apartment Living
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
The Best Cities for Singles 2019
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Windsor at Main Place
1235 W Town and Country Rd
Orange, CA 92868
Ridgewood Village Apartment Homes
1918 E Vanowen Ave
Orange, CA 92867
Santiago Apartments
235 W Lincoln Ave
Orange, CA 92865
Eleven10
1110 W Town and Country Rd
Orange, CA 92868
Brookfield
245 East Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
Georgian
315 East Lincoln Avenue
Orange, CA 92865
The Knolls
3138 E Maple Ave
Orange, CA 92869
Pinewood Villas Apartments
1855 East Rose Avenue
Orange, CA 92867

Similar Pages

Orange 1 BedroomsOrange 2 Bedrooms
Orange Apartments with ParkingOrange Pet Friendly Places
Orange Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CAWest Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CA
Downey, CALake Forest, CAGarden Grove, CATustin, CAWhittier, CALaguna Niguel, CA

Nearby Neighborhoods

Orange Vale Colony

Apartments Near Colleges

Chapman UniversityCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeUniversity of California-Irvine
University of California-Los Angeles