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Orange, CA
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456 N Shaffer Street
Last updated August 31 2019 at 7:22 AM

456 N Shaffer Street

456 N Shaffer St · No Longer Available
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Location

456 N Shaffer St, Orange, CA 92866

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 456 N Shaffer Street have any available units?
456 N Shaffer Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 456 N Shaffer Street have?
Some of 456 N Shaffer Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 456 N Shaffer Street currently offering any rent specials?
456 N Shaffer Street is not currently offering any rent specials.
Is 456 N Shaffer Street pet-friendly?
No, 456 N Shaffer Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 456 N Shaffer Street offer parking?
Yes, 456 N Shaffer Street offers parking.
Does 456 N Shaffer Street have units with washers and dryers?
No, 456 N Shaffer Street does not offer units with in unit laundry.
Does 456 N Shaffer Street have a pool?
No, 456 N Shaffer Street does not have a pool.
Does 456 N Shaffer Street have accessible units?
No, 456 N Shaffer Street does not have accessible units.
Does 456 N Shaffer Street have units with dishwashers?
Yes, 456 N Shaffer Street has units with dishwashers.
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