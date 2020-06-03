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Orange, CA
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440 S OLIVE Street
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440 S OLIVE Street

440 South Olive Street · No Longer Available
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Location

440 South Olive Street, Orange, CA 92866

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
new construction
garage
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 440 S OLIVE Street have any available units?
440 S OLIVE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Orange, CA.
How much is rent in Orange, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Orange Rent Report.
What amenities does 440 S OLIVE Street have?
Some of 440 S OLIVE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 440 S OLIVE Street currently offering any rent specials?
440 S OLIVE Street is not currently offering any rent specials.
Is 440 S OLIVE Street pet-friendly?
No, 440 S OLIVE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Orange.
Does 440 S OLIVE Street offer parking?
Yes, 440 S OLIVE Street offers parking.
Does 440 S OLIVE Street have units with washers and dryers?
Yes, 440 S OLIVE Street offers units with in unit laundry.
Does 440 S OLIVE Street have a pool?
No, 440 S OLIVE Street does not have a pool.
Does 440 S OLIVE Street have accessible units?
No, 440 S OLIVE Street does not have accessible units.
Does 440 S OLIVE Street have units with dishwashers?
No, 440 S OLIVE Street does not have units with dishwashers.
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