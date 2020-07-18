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Newport Beach, CA
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250 Via Lido Soud
Last updated October 21 2019 at 3:15 PM

250 Via Lido Soud

250 via Lido Soud · No Longer Available
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Location

250 via Lido Soud, Newport Beach, CA 92663
Lido Isle

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
playground
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 250 Via Lido Soud have any available units?
250 Via Lido Soud doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 250 Via Lido Soud have?
Some of 250 Via Lido Soud's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 250 Via Lido Soud currently offering any rent specials?
250 Via Lido Soud is not currently offering any rent specials.
Is 250 Via Lido Soud pet-friendly?
No, 250 Via Lido Soud is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 250 Via Lido Soud offer parking?
Yes, 250 Via Lido Soud offers parking.
Does 250 Via Lido Soud have units with washers and dryers?
No, 250 Via Lido Soud does not offer units with in unit laundry.
Does 250 Via Lido Soud have a pool?
No, 250 Via Lido Soud does not have a pool.
Does 250 Via Lido Soud have accessible units?
No, 250 Via Lido Soud does not have accessible units.
Does 250 Via Lido Soud have units with dishwashers?
No, 250 Via Lido Soud does not have units with dishwashers.
Does 250 Via Lido Soud have units with air conditioning?
No, 250 Via Lido Soud does not have units with air conditioning.
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