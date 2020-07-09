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Newport Beach, CA
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230 LILLE LANE 205
Last updated May 15 2020 at 12:07 PM

230 LILLE LANE 205

230 Lille Lane · No Longer Available
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Location

230 Lille Lane, Newport Beach, CA 92663

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
in unit laundry
oven
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
garage
tennis court
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CORNER UNIT NICE AND QUIET.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 230 LILLE LANE 205 have any available units?
230 LILLE LANE 205 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 230 LILLE LANE 205 have?
Some of 230 LILLE LANE 205's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 230 LILLE LANE 205 currently offering any rent specials?
230 LILLE LANE 205 is not currently offering any rent specials.
Is 230 LILLE LANE 205 pet-friendly?
No, 230 LILLE LANE 205 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 230 LILLE LANE 205 offer parking?
Yes, 230 LILLE LANE 205 offers parking.
Does 230 LILLE LANE 205 have units with washers and dryers?
Yes, 230 LILLE LANE 205 offers units with in unit laundry.
Does 230 LILLE LANE 205 have a pool?
Yes, 230 LILLE LANE 205 has a pool.
Does 230 LILLE LANE 205 have accessible units?
No, 230 LILLE LANE 205 does not have accessible units.
Does 230 LILLE LANE 205 have units with dishwashers?
Yes, 230 LILLE LANE 205 has units with dishwashers.
Does 230 LILLE LANE 205 have units with air conditioning?
Yes, 230 LILLE LANE 205 has units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
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