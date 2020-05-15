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Newport Beach, CA
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101 SCHOLZ PLAZA PH 18
Last updated April 27 2020 at 10:00 PM

101 SCHOLZ PLAZA PH 18

101 Scholz Plaza · No Longer Available
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Location

101 Scholz Plaza, Newport Beach, CA 92663

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
sauna
VIEWS. VIEWS, VIEWS. BEAUTIFUL ALL REDONE TWO BEDROOM, TWO BATH MASTER SUITES WITH VIEWS OF OCEAN, BAY, SAN CLEMENTE AND CATALINA ISLAND AND CITY LIGHTS. VIEWS FROM EVERY ROOM. PENTHOUSE, THIRD FLOOR WITH NICE SIZE PATIO. GORGEOUS KITCHEN WITH STATE OF THE ART REFRIGERATOR, DISHWASHER. PANTRY FOR BREADS, TOASTER AND COFFEE MAKER. SPICE DRAWS, YOU NAME IT, IT HAS IT. TWO MASTER BEDROOMS, ONE WITH A JACUZZI TUB. ALL NEW WINDOW COVERS, FANS, WASHER DRYER INCLUDED. LARGE LAUNDRY ROOM WITH STORAGE. LARGE CLOSETS IN MASTER BEDROOM AND A LARGE ENTRY CLOSET AS WELL. LIGHT AND BRIGHT. TWO PARKING SIDE BY SIDE IN GARAGE WITH STORAGE. FULL AMENITIES INCLUDE POOL, JACUZZI, BAR B Q GRILLS BY POOL. CLUBHOUSE WITH GYM AND SAUNA. TWO BLOCKS TO BEACH FOR BIKING AND WALKING. FIVE MINUTES TO FASHION ISLAND, LIDO ISLAND, SOUTH COAST PLAZA, HUNTINGTON BEACH AND FREEWAY. WALKING DISTANCE TO ALL FINE DINNING. LOCATION, LOCATION, A MUST SEE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have any available units?
101 SCHOLZ PLAZA PH 18 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Newport Beach, CA.
What amenities does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have?
Some of 101 SCHOLZ PLAZA PH 18's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 currently offering any rent specials?
101 SCHOLZ PLAZA PH 18 is not currently offering any rent specials.
Is 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 pet-friendly?
No, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Newport Beach.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 offer parking?
Yes, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 offers parking.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have units with washers and dryers?
Yes, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 offers units with in unit laundry.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have a pool?
Yes, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 has a pool.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have accessible units?
No, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 does not have accessible units.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have units with dishwashers?
Yes, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 has units with dishwashers.
Does 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 have units with air conditioning?
No, 101 SCHOLZ PLAZA PH 18 does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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