All apartments in Long Beach
Find more places like 732 RAYMOND AVE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
732 RAYMOND AVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

732 RAYMOND AVE

732 Raymond Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Long Beach
See all
Central Long Beach
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

732 Raymond Avenue, Long Beach, CA 90804
Central Long Beach

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
pet friendly
parking
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
UPDATED CRAFTSMAN HOME W/ CASITA - 2 BEDROOM/ 1 BATH CRAFTSMAN HOME FOR RENT. LARGE FENCED YARD, DRIVEWAY WITH ROOM FOR 3 CARS, AND A AND A FINISHED CASITA WITH LAUNDRY MACHINES INCLUDED!

HOME HAS ORIGINAL WIDE BASE BOARDS, HARDWOOD FLOORS, MOSAIC TILED SHOWER, GLASS & WOOD BUILT IN SHELVES.

UPDATED KITCHEN WITH CUSTOM CABINETS, HAS ALL THE CHARM BUT WITH MODERN MATERIALS, ALL KITCHEN APPLIANCES INCLUDED!

CENTRAL HEAT AND WINDOW A/C UNITS. GREAT LIGHT THROUGHOUT THE HOUSE.

EAT IN KITCHEN WITH TILE FLOORS. WINDOW COVERINGS INCLUDED. BIG FRONT PORCH, MATURE LANDSCAPING, WITH FRUIT TREES, AND WATER FOUNTAIN.

OWNER PAYS FOR GARDENING, ALL OTHER UTILITIES ARE TENANT RESPONSIBILITY.

WILL ACCEPT MAXIMUM OF 2 SMALL PETS, WITH AN ADDITIONAL $250 PET DEPOSIT EACH. MUST GET PET APPROVAL.

Monthly rent is $2,825/mo, plus a $25/mo service fee. Total monthly charges are $2,850/mo

Security Deposit $2,850 depending on approved credit.
Application fee is $45/per adult

(RLNE4577970)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 732 RAYMOND AVE have any available units?
732 RAYMOND AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 732 RAYMOND AVE have?
Some of 732 RAYMOND AVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 732 RAYMOND AVE currently offering any rent specials?
732 RAYMOND AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 732 RAYMOND AVE pet-friendly?
Yes, 732 RAYMOND AVE is pet friendly.
Does 732 RAYMOND AVE offer parking?
Yes, 732 RAYMOND AVE does offer parking.
Does 732 RAYMOND AVE have units with washers and dryers?
Yes, 732 RAYMOND AVE offers units with in unit laundry.
Does 732 RAYMOND AVE have a pool?
No, 732 RAYMOND AVE does not have a pool.
Does 732 RAYMOND AVE have accessible units?
No, 732 RAYMOND AVE does not have accessible units.
Does 732 RAYMOND AVE have units with dishwashers?
No, 732 RAYMOND AVE does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
How to Find a Sublet
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

1900 Ocean
1900 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Long Beach Terraces
1628 E Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
Bay Hill Apartments
3801 E Pacific Coast Hwy
Long Beach, CA 90804
Urban Village
1081 Long Beach Blvd
Long Beach, CA 90813
AMLI Park Broadway
245 West Broadway
Long Beach, CA 90802
535 W. 3rd St.
535 West 3rd Street
Long Beach, CA 90802
The Crest
207 East Seaside Way
Long Beach, CA 90802
Avana on Pine
245 Pine Ave
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine