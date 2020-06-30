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Long Beach, CA
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44 Corona Avenue
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44 Corona Avenue

44 Corona Avenue · No Longer Available
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Location

44 Corona Avenue, Long Beach, CA 90803
Belmont Shore

Amenities

patio / balcony
parking
recently renovated
Unit Amenities
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
NEWER RENOVATION IN PRIME LOCATION IN BELMONT SHORES. THIS SECOND STORY FRONT UNIT IS LESS THEN A BLOCK TO THE BEACH AND OFFERS OCEAN BREEZES AND SUNSETS. WITH A SHARED FRONT FENCED PATIO TO ENJOY YOU WILL BE 1/2 BLOCK TO THE SAND. QUIET ONE WAY STREET WITH OVERNIGHT PARKING ON TWO SIDES. THIS FOUR UNIT WELL MAINTAINED BUILDING HAS A GREAT DESIGN AND MODERN FEEL. TOP FLOOR HOME IS LIGHT AND BRIGHT WITH AN OPEN FLOW. WINDOWS ON 3 SIDES BRING PLENTY OF NATURAL LIGHT. CLOSE TO ALL OF THE RECREATION AND ENTERTAINMENT THAT LONG BEACH OFFERS. EACH UNIT HAS ITS OWN LAUNDRY. ALL CURRENT APPLIANCES INCLUDED WITHOUT WARRANTY. AVAILABLE TO LEASE IMMEDIATELY. First month rent + last month rent + $1900 security deposit due at signing (+$100 key deposit).

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 44 Corona Avenue have any available units?
44 Corona Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
Is 44 Corona Avenue currently offering any rent specials?
44 Corona Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 44 Corona Avenue pet-friendly?
No, 44 Corona Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 44 Corona Avenue offer parking?
Yes, 44 Corona Avenue offers parking.
Does 44 Corona Avenue have units with washers and dryers?
No, 44 Corona Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 44 Corona Avenue have a pool?
No, 44 Corona Avenue does not have a pool.
Does 44 Corona Avenue have accessible units?
No, 44 Corona Avenue does not have accessible units.
Does 44 Corona Avenue have units with dishwashers?
No, 44 Corona Avenue does not have units with dishwashers.
Does 44 Corona Avenue have units with air conditioning?
No, 44 Corona Avenue does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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