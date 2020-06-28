Amenities
3440 HATHAWAY #222 - 1 BEDROOM 1 BATH CONDO AT THE PALMS
SPECIAL: 1/2 OFF FIRST MONTH RENT
ONE BEDROOM ONE BATH CONDO IN THE PALMS CONDOMINIUMS, LONG BEACH. THE PALMS IS A WELL MAINTAINED GATED COMMUNITY WITH POOL, SPA, FITNESS CENTER, AND CLUB HOUSE AVAILABLE FOR PRIVATE EVENTS.
CENTRALLY LOCATED; CLOSE TO BEACH, RETAIL, DINING AND FREEWAYS.
THIS COZY ONE BEDROOM IS A LOWER UNIT AND FEATURES CARPET AND TILE FLOORING, PRIVATE BALCONY WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER. CENTRAL AIR AND HEAT, CARPORT PARKING SPACE PLUS ONE VISITOR PARKING SPACE, SPACIOUS WALK-IN CLOSET IN THE LARGE BEDROOM KITCHEN INCLUDES GRANITE COUNTER TOPS, FULL SIZE PANTRY, DISHWASHER AND STAINLESS STEEL STOVE, MICROWAVE AND REFRIGERATOR.
APPT. ONLY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285
NON SMOKING UNIT, NO PETS, NO CO-SIGNER
ONE YEAR LEASE
RENT: $1,950
DEPOSIT: $2,000
APPLICATION FEE $30.00
No Pets Allowed
(RLNE3496077)