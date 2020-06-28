All apartments in Long Beach
Find more places like 3440 HATHAWAY #222.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Long Beach, CA
/
3440 HATHAWAY #222
Last updated March 3 2020 at 12:29 PM

3440 HATHAWAY #222

3440 Hathaway Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Long Beach
See all
Traffic Circle
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all

Location

3440 Hathaway Avenue, Long Beach, CA 90815
Traffic Circle

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
carport
clubhouse
gym
parking
pool
guest parking
hot tub
3440 HATHAWAY #222 - 1 BEDROOM 1 BATH CONDO AT THE PALMS

SPECIAL: 1/2 OFF FIRST MONTH RENT
ONE BEDROOM ONE BATH CONDO IN THE PALMS CONDOMINIUMS, LONG BEACH. THE PALMS IS A WELL MAINTAINED GATED COMMUNITY WITH POOL, SPA, FITNESS CENTER, AND CLUB HOUSE AVAILABLE FOR PRIVATE EVENTS.
CENTRALLY LOCATED; CLOSE TO BEACH, RETAIL, DINING AND FREEWAYS.
THIS COZY ONE BEDROOM IS A LOWER UNIT AND FEATURES CARPET AND TILE FLOORING, PRIVATE BALCONY WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER. CENTRAL AIR AND HEAT, CARPORT PARKING SPACE PLUS ONE VISITOR PARKING SPACE, SPACIOUS WALK-IN CLOSET IN THE LARGE BEDROOM KITCHEN INCLUDES GRANITE COUNTER TOPS, FULL SIZE PANTRY, DISHWASHER AND STAINLESS STEEL STOVE, MICROWAVE AND REFRIGERATOR.

APPT. ONLY PLEASE CALL DORIS (562) 987-3239 OR SAL (562) 344-4285

NON SMOKING UNIT, NO PETS, NO CO-SIGNER
ONE YEAR LEASE

RENT: $1,950
DEPOSIT: $2,000
APPLICATION FEE $30.00

No Pets Allowed

(RLNE3496077)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3440 HATHAWAY #222 have any available units?
3440 HATHAWAY #222 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Long Beach, CA.
How much is rent in Long Beach, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Long Beach Rent Report.
What amenities does 3440 HATHAWAY #222 have?
Some of 3440 HATHAWAY #222's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3440 HATHAWAY #222 currently offering any rent specials?
3440 HATHAWAY #222 is not currently offering any rent specials.
Is 3440 HATHAWAY #222 pet-friendly?
No, 3440 HATHAWAY #222 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Long Beach.
Does 3440 HATHAWAY #222 offer parking?
Yes, 3440 HATHAWAY #222 offers parking.
Does 3440 HATHAWAY #222 have units with washers and dryers?
Yes, 3440 HATHAWAY #222 offers units with in unit laundry.
Does 3440 HATHAWAY #222 have a pool?
Yes, 3440 HATHAWAY #222 has a pool.
Does 3440 HATHAWAY #222 have accessible units?
No, 3440 HATHAWAY #222 does not have accessible units.
Does 3440 HATHAWAY #222 have units with dishwashers?
Yes, 3440 HATHAWAY #222 has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
Forms Needed to Rent an Apartment
Top Cities For Cat Lovers
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
Studio vs. 1 Bedroom Apartments – Which is Right For You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Pacific
230 West 3rd Street
Long Beach, CA 90802
442 Residences
442 W Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
305 Coronado
305 Coronado Avenue
Long Beach, CA 90814
Hathaway
3500 Hathaway Ave
Long Beach, CA 90815
Pine at Sixth
555 Pine Ave
Long Beach, CA 90802
473 East 55th Street
473 East 55th Street
Long Beach, CA 90805
2283 Lewis Ave
2283 Lewis Avenue
Long Beach, CA 90806
125 Cherry Ave
125 Cherry Ave
Long Beach, CA 90802

Similar Pages

Long Beach 1 BedroomsLong Beach 2 Bedrooms
Long Beach Apartments with ParkingLong Beach Pet Friendly Places
Long Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CAAnaheim, CASanta Ana, CAIrvine, CA
Pasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CACorona, CA
Fullerton, CASanta Monica, CAOntario, CACosta Mesa, CA

Nearby Neighborhoods

Downtown Long BeachBixby Park
Central Long BeachBelmont Heights
Traffic CircleDairy

Apartments Near Colleges

Long Beach City CollegeCalifornia Institute of Technology
Pacific Oaks CollegeCalifornia State University-Fullerton
University of California-Irvine