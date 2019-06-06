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21978 Cayuga Lane
Last updated June 15 2020 at 3:57 AM

21978 Cayuga Lane

21978 Cayuga Lane · (626) 327-1866
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Location

21978 Cayuga Lane, Lake Forest, CA 92630
Lake Forest

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$4,300

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4 Bed · 3 Bath · 2524 sqft

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Amenities

granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
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Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21978 Cayuga Lane have any available units?
21978 Cayuga Lane has a unit available for $4,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 21978 Cayuga Lane have?
Some of 21978 Cayuga Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21978 Cayuga Lane currently offering any rent specials?
21978 Cayuga Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 21978 Cayuga Lane pet-friendly?
No, 21978 Cayuga Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lake Forest.
Does 21978 Cayuga Lane offer parking?
Yes, 21978 Cayuga Lane does offer parking.
Does 21978 Cayuga Lane have units with washers and dryers?
No, 21978 Cayuga Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 21978 Cayuga Lane have a pool?
Yes, 21978 Cayuga Lane has a pool.
Does 21978 Cayuga Lane have accessible units?
No, 21978 Cayuga Lane does not have accessible units.
Does 21978 Cayuga Lane have units with dishwashers?
Yes, 21978 Cayuga Lane has units with dishwashers.
Does 21978 Cayuga Lane have units with air conditioning?
No, 21978 Cayuga Lane does not have units with air conditioning.
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