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Laguna Niguel, CA
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6 Somerset Court
Last updated November 12 2019 at 6:19 AM

6 Somerset Court

6 Somerset Court · No Longer Available
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Location

6 Somerset Court, Laguna Niguel, CA 92677

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
THIS LOVELY MEDITERRANEAN STYLE HOME LOCATED IN THE CORNERSTONE COMMUNITY HAS MANY THINGS TO OFFER INCLUDING KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, A CENTER ISLAND, LOTS OF CABINET SPACE, SPACIOUS GRANITE COUNTER TOPS, RECESSED LIGHTING AND IT OPENS UP TO THE LIVING ROOM WITH A COZY GAS FIREPLACE. THE MASTER BEDROOM HAS A MASTER BATHROOM WITH HIS & HER SINKS, LARGE TUB, SEPARATE SHOWER AND WALK-IN CLOSET. ALSO TWO ADDITIONAL BEDROOMS HAVE A JACK-N-JILL BATHROOM WITH DUAL SINKS. OFF THE KITCHEN YOU EXIT THROUGH THE SLIDING GLASS DOORS TO A PAVED PATIO AREA PERFECT FOR ENTERTAINING GUESTS, WHICH INCLUDES A BUILT-IN BARBECUE AND BAR AREA. ADDITIONAL FEATURES INCLUDE HARDWOOD FLOORING, CENTRAL AIR CONDITIONING, CEILING FANS AND UPSTAIRS LAUNDRY ROOM. WHEN YOU FEEL LIKE A SWIM OR JUST FEEL LIKE RELAXING, THERE IS AN ASSOCIATION POOL & SPA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6 Somerset Court have any available units?
6 Somerset Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 6 Somerset Court have?
Some of 6 Somerset Court's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6 Somerset Court currently offering any rent specials?
6 Somerset Court is not currently offering any rent specials.
Is 6 Somerset Court pet-friendly?
No, 6 Somerset Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 6 Somerset Court offer parking?
Yes, 6 Somerset Court offers parking.
Does 6 Somerset Court have units with washers and dryers?
No, 6 Somerset Court does not offer units with in unit laundry.
Does 6 Somerset Court have a pool?
Yes, 6 Somerset Court has a pool.
Does 6 Somerset Court have accessible units?
No, 6 Somerset Court does not have accessible units.
Does 6 Somerset Court have units with dishwashers?
Yes, 6 Somerset Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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