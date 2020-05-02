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Laguna Niguel, CA
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24502 Sunshine Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

24502 Sunshine Drive

24502 Sunshine Drive · No Longer Available
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Location

24502 Sunshine Drive, Laguna Niguel, CA 92677
Niguel Ridge

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
oven
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
LOCATED HIGH ATOP CROWN VALLEY AND LA PAZ. PRISTINE 3 PLUS A LARGE LOFT. MODEL PERFECT. NEWER KITCHEN WITH BEAUTIFULLY ANTIQUED STAINED
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MARBLE FLOORING T/O THE LOWER LEVEL. UPDATED FORCED AIR AND CENTRAL AIR. GORGEOUS TROPICAL PLANTING
THROUGHOUT THE ENTRY AND BACK YARD. LOCATED IN A VERY SMALL, QUIET, TRANQUIL NEIGHBORHOOD

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24502 Sunshine Drive have any available units?
24502 Sunshine Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 24502 Sunshine Drive have?
Some of 24502 Sunshine Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24502 Sunshine Drive currently offering any rent specials?
24502 Sunshine Drive is not currently offering any rent specials.
Is 24502 Sunshine Drive pet-friendly?
No, 24502 Sunshine Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 24502 Sunshine Drive offer parking?
Yes, 24502 Sunshine Drive offers parking.
Does 24502 Sunshine Drive have units with washers and dryers?
No, 24502 Sunshine Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 24502 Sunshine Drive have a pool?
No, 24502 Sunshine Drive does not have a pool.
Does 24502 Sunshine Drive have accessible units?
No, 24502 Sunshine Drive does not have accessible units.
Does 24502 Sunshine Drive have units with dishwashers?
Yes, 24502 Sunshine Drive has units with dishwashers.
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