24502 Sunshine Drive

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LOCATED HIGH ATOP CROWN VALLEY AND LA PAZ. PRISTINE 3 PLUS A LARGE LOFT. MODEL PERFECT. NEWER KITCHEN WITH BEAUTIFULLY ANTIQUED STAINED
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MARBLE FLOORING T/O THE LOWER LEVEL. UPDATED FORCED AIR AND CENTRAL AIR. GORGEOUS TROPICAL PLANTING
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