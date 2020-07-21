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Laguna Niguel, CA
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19 Redondo
Last updated October 2 2019 at 8:59 PM

19 Redondo

19 Redondo · No Longer Available
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Location

19 Redondo, Laguna Niguel, CA 92677
Laguna Heights

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19 Redondo have any available units?
19 Redondo doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Niguel, CA.
How much is rent in Laguna Niguel, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Laguna Niguel Rent Report.
What amenities does 19 Redondo have?
Some of 19 Redondo's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19 Redondo currently offering any rent specials?
19 Redondo is not currently offering any rent specials.
Is 19 Redondo pet-friendly?
No, 19 Redondo is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Niguel.
Does 19 Redondo offer parking?
Yes, 19 Redondo offers parking.
Does 19 Redondo have units with washers and dryers?
Yes, 19 Redondo offers units with in unit laundry.
Does 19 Redondo have a pool?
Yes, 19 Redondo has a pool.
Does 19 Redondo have accessible units?
No, 19 Redondo does not have accessible units.
Does 19 Redondo have units with dishwashers?
Yes, 19 Redondo has units with dishwashers.
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