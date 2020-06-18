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Laguna Beach, CA
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6 Blue Lagoon
Last updated May 1 2020 at 7:38 AM

6 Blue Lagoon

6 Blue Lagoon · No Longer Available
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Location

6 Blue Lagoon, Laguna Beach, CA 92651
Montage

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
furnished
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
yoga
BEAUTIFULLY FURNISHED THIS 3 BEDROOM 3 BATHROOM VILLA LOCATED IN THE GATED COMMUNITY OF BLUE LAGOON IS AVAILABLE FOR JULY AND AUGUST 2020 AT $6,000 PER MONTH OR ON A 12 MONTH LEASE BASIS FOR $4,350 PER MONTH. UPGRADED WITH HARDWOOD FLOORING, NEW KITCHEN APPLIANCES AND DESIGNER TOUCHES THROUGHOUT. CLOSE TO UPPER POOL AND A SHORT WALK TO THE BEACH. BUILT IN OUTDOOR GRILL ON PRIVATE PATIO LOCATED OFF THE DINING/KITCHEN AREA...PERFECT FOR EVENING BARBECUES. THE VILLAS AT BLUE LAGOON IS A PLANNED UNIT DEVELOPMENT (PUD) LOCATED ADJACENT TO THE MONTAGE RESORT AND SPA TO THE SOUTH AND THE GATED COMMUNITY OF LAGUNITA TO THE NORTH. AMENITIES INCLUDE TWO (2) COMMUNITY POOLS HEATED YEAR ROUND, A TENNIS COURT, A NEW FITNESS CENTER, 2 COMMUNITY ROOMS ON THE SEAWALL, PRIVATE BEACH AND TROPICALLY LANDSCAPED GROUNDS THROUGHOUT. AVOID DOWNTOWN PARKING HASSLES BY TAKING THE CONVENIENT FREE TROLLEY SERVICE WITH A STOP DIRECTLY OUT IN FRONT OF BLUE LAGOON COMMUNITY. WALKING DISTANCE TO GROCERY SHOPPING, RESTAURANTS, YOGA STUDIO AND OTHER SERVICES. CALL OR TEXT STEVE BROWN TO SCHEDULE A PRIVATE SHOWING AT (949) 412-0688.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6 Blue Lagoon have any available units?
6 Blue Lagoon doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Laguna Beach, CA.
What amenities does 6 Blue Lagoon have?
Some of 6 Blue Lagoon's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6 Blue Lagoon currently offering any rent specials?
6 Blue Lagoon is not currently offering any rent specials.
Is 6 Blue Lagoon pet-friendly?
No, 6 Blue Lagoon is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Laguna Beach.
Does 6 Blue Lagoon offer parking?
Yes, 6 Blue Lagoon offers parking.
Does 6 Blue Lagoon have units with washers and dryers?
No, 6 Blue Lagoon does not offer units with in unit laundry.
Does 6 Blue Lagoon have a pool?
Yes, 6 Blue Lagoon has a pool.
Does 6 Blue Lagoon have accessible units?
No, 6 Blue Lagoon does not have accessible units.
Does 6 Blue Lagoon have units with dishwashers?
Yes, 6 Blue Lagoon has units with dishwashers.
Does 6 Blue Lagoon have units with air conditioning?
No, 6 Blue Lagoon does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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