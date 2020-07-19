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La Mesa, CA
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4579 4TH STREET
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

4579 4TH STREET

4579 4th Street · No Longer Available
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Location

4579 4th Street, La Mesa, CA 91941
La Mesa

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
4579 4TH STREET Available 08/01/20 BEAUTIFUL TWO BEDROOM HOME STEPS FROM LA MESA VILLAGE - LA MESA GEM! TWO BEDROOM/1.5 BATH HOME WITH WESTWARD FACING VIEWS. JUST A SHORT WALK TO LA MESA VILLAGE AND ALL THE RESTAURANTS AND SHOPPING. THIS BEAUTIFUL HOME HAS A COMPLETELY REMODELED KITCHEN, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES AND CUSTOM CUPBOARDS AND TILE BACK SPLASH. HARD WOOD FLOORS THROUGHOUT AND OPEN BEAM WOOD CEILINGS ADD TO THE CHARM OF THIS HOME. SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH UPDATED BATHROOM AND CUSTOM TILE FLOORING. LARGE DECK OFF THE LIVING ROOM WITH GLASS WALL TO ENSURE VIEWS ARE UNOBSTRUCTED. ATTACHED ONE CAR GARAGE. HOME ALSO HAS SOLAR.
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$2495.00 A MONTH RENT.

(RLNE5917227)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4579 4TH STREET have any available units?
4579 4TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in La Mesa, CA.
How much is rent in La Mesa, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly La Mesa Rent Report.
What amenities does 4579 4TH STREET have?
Some of 4579 4TH STREET's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4579 4TH STREET currently offering any rent specials?
4579 4TH STREET is not currently offering any rent specials.
Is 4579 4TH STREET pet-friendly?
No, 4579 4TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in La Mesa.
Does 4579 4TH STREET offer parking?
Yes, 4579 4TH STREET offers parking.
Does 4579 4TH STREET have units with washers and dryers?
No, 4579 4TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 4579 4TH STREET have a pool?
No, 4579 4TH STREET does not have a pool.
Does 4579 4TH STREET have accessible units?
No, 4579 4TH STREET does not have accessible units.
Does 4579 4TH STREET have units with dishwashers?
No, 4579 4TH STREET does not have units with dishwashers.
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