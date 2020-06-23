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Fullerton, CA
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2937 Clover Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2937 Clover Court

2937 Clover Court · No Longer Available
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Location

2937 Clover Court, Fullerton, CA 92835

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
basketball court
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
basketball court
clubhouse
courtyard
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
tennis court
volleyball court
Fresh paint is going in today with new neutral colors. THE PRESTIGIOUS PARKHURST COLLECTION. SOPHISTICATED AND DISTINCTIVE ARCHITECTURAL HOME ON A PREMIUM C-D-S. SIDE WITH THE GREENBELT, WALKING TRAIL. FORMAL ENTRY WITH VAULTED CEILING, FLUSH-MOUNTED RECESSED LIGHTINGS, ELEGANT DESIGNER PAINT DECO. MAGNIFICENT STAIRCASE WITH CUSTOM-CRAFTED MAPLE HANDRAIL, MORNING BREEZE BALCONY, GOURMET ISLAND KITCHEN WITH ADJOINING BREAKFAST AREA, ABUNDANCE OF IMPRESSIVE SOFT MAPLE CABINETRY, FORMAL DINNING ROOM W/FRENCH DOOR LEADS TO SIDE COURTYARD. FAMILY ROOM w/ FIREPLACE, BUILT IN ENTERTAINMENT CENTER. GRACIOUS MASTER BEDROOM SUITE , LUXURIOUS PRIVATE BATH W/DUAL VANITIES, SPACIOUS DUAL WALK-IN CLOSET. FRUIT TREES IN BACKYARD, CUSTOM PATI, BUILT IN BBQ. 3 CAR TANDEM GARAGE, 3 POOLS, 2 SPA, 2 KIDS PLAY AREAS, 2 TENNIS COURT, BASKETBALL, SAND VOLLEYBALL COURT, CLUB HOUSE. AWARD WINNING SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2937 Clover Court have any available units?
2937 Clover Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2937 Clover Court have?
Some of 2937 Clover Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2937 Clover Court currently offering any rent specials?
2937 Clover Court isn't currently offering any rent specials.
Is 2937 Clover Court pet-friendly?
No, 2937 Clover Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2937 Clover Court offer parking?
Yes, 2937 Clover Court does offer parking.
Does 2937 Clover Court have units with washers and dryers?
No, 2937 Clover Court does not offer units with in unit laundry.
Does 2937 Clover Court have a pool?
Yes, 2937 Clover Court has a pool.
Does 2937 Clover Court have accessible units?
No, 2937 Clover Court does not have accessible units.
Does 2937 Clover Court have units with dishwashers?
Yes, 2937 Clover Court has units with dishwashers.
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