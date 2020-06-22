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Fullerton, CA
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2813 Domingo Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2813 Domingo Road

2813 North Domingo Road · No Longer Available
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Location

2813 North Domingo Road, Fullerton, CA 92835

Amenities

hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2813 Domingo Road have any available units?
2813 Domingo Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 2813 Domingo Road have?
Some of 2813 Domingo Road's amenities include hardwood floors, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2813 Domingo Road currently offering any rent specials?
2813 Domingo Road isn't currently offering any rent specials.
Is 2813 Domingo Road pet-friendly?
No, 2813 Domingo Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 2813 Domingo Road offer parking?
Yes, 2813 Domingo Road does offer parking.
Does 2813 Domingo Road have units with washers and dryers?
No, 2813 Domingo Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2813 Domingo Road have a pool?
Yes, 2813 Domingo Road has a pool.
Does 2813 Domingo Road have accessible units?
No, 2813 Domingo Road does not have accessible units.
Does 2813 Domingo Road have units with dishwashers?
Yes, 2813 Domingo Road has units with dishwashers.
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