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Fullerton, CA
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1479 Ponderosa Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1479 Ponderosa Avenue

1479 Ponderosa Avenue · No Longer Available
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Location

1479 Ponderosa Avenue, Fullerton, CA 92835

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
range
w/d hookup
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
garage
FULLY REMODELED IN 2018 THIS PROPERTY FEATURES: LARGE MASTER BEDROOM WITH HARDWOOD FLOORS, FIREPLACE, SLIDING DOOR TO THE BACKYARD. BRAND NEW RED WOOD NEWLY BUILD PATIO OFF OF THE MASTER BEDROOM. NEW BATHROOM WITH WALK-IN SHOWER, TILED FLOOR AND WALLS, NEW VANITY. ALL BEDROOMS HAVE HARDWOOD FLOORS, DOUBLE PANE WINDOWS, NEW PAINT THROUGHOUT. THERE IS HALF A BATH OFF ONE OF THE BEDROOMS. BEAUTIFUL NEWLY BUILD KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, QUARZ COUNTER TOPS AND WOODEN TOP ON ISLAND, OPENS TO A BRIGHT LIVING ROOM WITH HARDWOOD FLOORS, SOPHISTICATED CEILING FAN, LARGE WINDOW FACING NEW GREEN LAWN WITH AUTOMATED SPRINKLERS. LONG DRIVEWAY. 2 CAR ATTACHED GARAGE. WASHER/DRYER HOOK-UPS. NEW A/C AND HEATER, NEW DUCTING. WALKING DISTANCE TO ROLLING HILLS ELEMENTARY SCHOOL. CONVENIENTLY LOCATED TO DOWNTOWN BREA, BREA MALL, ACCESS TO 57 FWY, DOWNTOWN FULLERTON, ENTERTAINMENT AND RESTAURANTS. DON'T MISS IT! IT'S WORTH TO SEE AND LIVE IN IT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1479 Ponderosa Avenue have any available units?
1479 Ponderosa Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fullerton, CA.
How much is rent in Fullerton, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fullerton Rent Report.
What amenities does 1479 Ponderosa Avenue have?
Some of 1479 Ponderosa Avenue's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1479 Ponderosa Avenue currently offering any rent specials?
1479 Ponderosa Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 1479 Ponderosa Avenue pet-friendly?
No, 1479 Ponderosa Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fullerton.
Does 1479 Ponderosa Avenue offer parking?
Yes, 1479 Ponderosa Avenue does offer parking.
Does 1479 Ponderosa Avenue have units with washers and dryers?
No, 1479 Ponderosa Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 1479 Ponderosa Avenue have a pool?
No, 1479 Ponderosa Avenue does not have a pool.
Does 1479 Ponderosa Avenue have accessible units?
No, 1479 Ponderosa Avenue does not have accessible units.
Does 1479 Ponderosa Avenue have units with dishwashers?
Yes, 1479 Ponderosa Avenue has units with dishwashers.
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