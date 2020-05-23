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Dana Point, CA
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34062 La Serena Drive
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34062 La Serena Drive

34062 La Serena Drive · No Longer Available
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Location

34062 La Serena Drive, Dana Point, CA 92629

Amenities

dishwasher
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 34062 La Serena Drive have any available units?
34062 La Serena Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dana Point, CA.
How much is rent in Dana Point, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dana Point Rent Report.
What amenities does 34062 La Serena Drive have?
Some of 34062 La Serena Drive's amenities include dishwasher, microwave, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 34062 La Serena Drive currently offering any rent specials?
34062 La Serena Drive is not currently offering any rent specials.
Is 34062 La Serena Drive pet-friendly?
No, 34062 La Serena Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dana Point.
Does 34062 La Serena Drive offer parking?
No, 34062 La Serena Drive does not offer parking.
Does 34062 La Serena Drive have units with washers and dryers?
No, 34062 La Serena Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 34062 La Serena Drive have a pool?
No, 34062 La Serena Drive does not have a pool.
Does 34062 La Serena Drive have accessible units?
No, 34062 La Serena Drive does not have accessible units.
Does 34062 La Serena Drive have units with dishwashers?
Yes, 34062 La Serena Drive has units with dishwashers.
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