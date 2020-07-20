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Calabasas, CA
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4507 Park Verona
Last updated August 20 2019 at 11:08 AM

4507 Park Verona

4507 Park Verona · No Longer Available
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Location

4507 Park Verona, Calabasas, CA 91302
Calabasas Park

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4507 Park Verona have any available units?
4507 Park Verona doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Calabasas, CA.
How much is rent in Calabasas, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Calabasas Rent Report.
What amenities does 4507 Park Verona have?
Some of 4507 Park Verona's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4507 Park Verona currently offering any rent specials?
4507 Park Verona is not currently offering any rent specials.
Is 4507 Park Verona pet-friendly?
No, 4507 Park Verona is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Calabasas.
Does 4507 Park Verona offer parking?
Yes, 4507 Park Verona offers parking.
Does 4507 Park Verona have units with washers and dryers?
No, 4507 Park Verona does not offer units with in unit laundry.
Does 4507 Park Verona have a pool?
No, 4507 Park Verona does not have a pool.
Does 4507 Park Verona have accessible units?
No, 4507 Park Verona does not have accessible units.
Does 4507 Park Verona have units with dishwashers?
Yes, 4507 Park Verona has units with dishwashers.
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