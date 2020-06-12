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508 S Via Montana
Last updated February 1 2020 at 11:24 PM

508 S Via Montana

508 South via Montana · No Longer Available
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Location

508 South via Montana, Burbank, CA 91501

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
media room
GATED - VERY PRIVATE FLAG SHAPE LOT; AMAZING VIEWS FROM MASTER SUITE; CUL-DE-SAC; 2 STORIES; DOUBLE DOOR
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WITH 10 FT CEILINGS-SECOND FLOOR WITH 9 FOOT CEILINGS; LONG DRIVEWAY WITH NEWER ASPHALT; 2 CAR GARAGE WITH
STORAGE CABINETS AND DIRECT ACCESS; CLOSE TO STUDIOS, SHOPPING, MEDIA CENTER & GOLF COURSE. AWARD WINNING
SCHOOLS, AMAZING POLICE & FIRE DEPT., PARK & REC.!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 508 S Via Montana have any available units?
508 S Via Montana doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Burbank, CA.
How much is rent in Burbank, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Burbank Rent Report.
What amenities does 508 S Via Montana have?
Some of 508 S Via Montana's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 508 S Via Montana currently offering any rent specials?
508 S Via Montana is not currently offering any rent specials.
Is 508 S Via Montana pet-friendly?
No, 508 S Via Montana is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Burbank.
Does 508 S Via Montana offer parking?
Yes, 508 S Via Montana offers parking.
Does 508 S Via Montana have units with washers and dryers?
No, 508 S Via Montana does not offer units with in unit laundry.
Does 508 S Via Montana have a pool?
No, 508 S Via Montana does not have a pool.
Does 508 S Via Montana have accessible units?
No, 508 S Via Montana does not have accessible units.
Does 508 S Via Montana have units with dishwashers?
Yes, 508 S Via Montana has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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