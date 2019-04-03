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Brea, CA
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483 Hummingbird Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

483 Hummingbird Drive

483 N Hummingbird Dr · No Longer Available
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Location

483 N Hummingbird Dr, Brea, CA 92823
Brea-Olinda

Amenities

on-site laundry
granite counters
garage
stainless steel
walk in closets
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
granite counters
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
garage
ABSOLUTELY BEAUTIFUL. FRESHLY PAINTED,NEW TILE, CARPET AND WOOD LOOKING LAMINATE FLOORING THROUGHOUT UPSTAIRS. THIS HOME OFFERS 3 BEDROOM AND LOFT WITH 2 &1/2 BATH. FRONT DOOR LEADS TO EARTHTONE TRAVENTINE FLOORING. FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOP, STAINLESS STEEL APPLIANCES, LOTS OF COUNTER SPACE, AND GOOD SIZED DINING AREA. DOWNSTAIRS LAUNDRY ROOM, AND DIRECT TWO CAR GARAGE ACCESS, MASTER WITH DOUBLE SINK, WALK IN CLOSET, TWO OTHER GOOD SIZED ROOMS, AND HUGE OPEN LOFT AREA. NICE FRONT AND LOW MAINTENANCE BACKYARD. CLOSE TO ALL THE SHOPPING AND DINING AREA. THIS HOME HAS EASY ACCESS TO 57 FWY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 483 Hummingbird Drive have any available units?
483 Hummingbird Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brea, CA.
What amenities does 483 Hummingbird Drive have?
Some of 483 Hummingbird Drive's amenities include on-site laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 483 Hummingbird Drive currently offering any rent specials?
483 Hummingbird Drive is not currently offering any rent specials.
Is 483 Hummingbird Drive pet-friendly?
No, 483 Hummingbird Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brea.
Does 483 Hummingbird Drive offer parking?
Yes, 483 Hummingbird Drive offers parking.
Does 483 Hummingbird Drive have units with washers and dryers?
No, 483 Hummingbird Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 483 Hummingbird Drive have a pool?
No, 483 Hummingbird Drive does not have a pool.
Does 483 Hummingbird Drive have accessible units?
No, 483 Hummingbird Drive does not have accessible units.
Does 483 Hummingbird Drive have units with dishwashers?
No, 483 Hummingbird Drive does not have units with dishwashers.
Does 483 Hummingbird Drive have units with air conditioning?
No, 483 Hummingbird Drive does not have units with air conditioning.
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