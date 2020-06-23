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Tempe, AZ
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7805 S HEATHER Drive
Last updated June 10 2020 at 3:58 AM

7805 S HEATHER Drive

7805 South Heather Drive · No Longer Available
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Location

7805 South Heather Drive, Tempe, AZ 85284
Villas las Palmas

Amenities

patio / balcony
dishwasher
all utils included
garage
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFULLY FURNISHED RENTAL PROPERTY ALL UTILITIES INCLUDED. IMAGINE YOUR STAY IN THE HEART OF THE EXCITING CITY OF TEMPE. A FOOTBALL GAME AT ASU, A PLAY AT GAMMAGE AUDITORIUM, A KAYAK EXCURSION ON TEMPE TOWN LAKE OR EVEN A TRIP NORTH TO SEE SEDONA AND THE GRAND CANYON ARE JUST A FEW THINGS TO DO IN THIS AMAZING STATE. THE BEAUTIFUL WEATHER OF ARIZONA ALLOWS YOU TO BE OUTSIDE AS MUCH AS YOU WANT. PUBLIC TRANSPORTATION IS EASY FROM THIS LOCATION SO GETTING AROUND IS A BREEZE! YOU COME HOME TO A BEAUTIFULLY REMODELED TOWNHOUSE WITH NEW LUXURIOUS FURNISHINGS TO MAKE YOUR TIME INSIDE COMFORTABLE AND PEACEFUL LIKE AN OASIS AWAY FROM THE HUSTLE AND BUSTLE OF EVERY DAY LIFE. THREE BEDROOMS HAS ROOM FOR EVERYONE. COME STAY AWHILE!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7805 S HEATHER Drive have any available units?
7805 S HEATHER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 7805 S HEATHER Drive have?
Some of 7805 S HEATHER Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and all utils included. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7805 S HEATHER Drive currently offering any rent specials?
7805 S HEATHER Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 7805 S HEATHER Drive pet-friendly?
No, 7805 S HEATHER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 7805 S HEATHER Drive offer parking?
Yes, 7805 S HEATHER Drive does offer parking.
Does 7805 S HEATHER Drive have units with washers and dryers?
No, 7805 S HEATHER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7805 S HEATHER Drive have a pool?
No, 7805 S HEATHER Drive does not have a pool.
Does 7805 S HEATHER Drive have accessible units?
No, 7805 S HEATHER Drive does not have accessible units.
Does 7805 S HEATHER Drive have units with dishwashers?
Yes, 7805 S HEATHER Drive has units with dishwashers.
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