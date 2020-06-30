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Tempe, AZ
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6728 S TERRACE Road
Last updated January 23 2020 at 11:07 AM

6728 S TERRACE Road

6728 South Terrace Road · No Longer Available
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Location

6728 South Terrace Road, Tempe, AZ 85283
Tempe Gardens

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6728 S TERRACE Road have any available units?
6728 S TERRACE Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tempe, AZ.
How much is rent in Tempe, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tempe Rent Report.
What amenities does 6728 S TERRACE Road have?
Some of 6728 S TERRACE Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6728 S TERRACE Road currently offering any rent specials?
6728 S TERRACE Road is not currently offering any rent specials.
Is 6728 S TERRACE Road pet-friendly?
No, 6728 S TERRACE Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tempe.
Does 6728 S TERRACE Road offer parking?
Yes, 6728 S TERRACE Road offers parking.
Does 6728 S TERRACE Road have units with washers and dryers?
No, 6728 S TERRACE Road does not offer units with in unit laundry.
Does 6728 S TERRACE Road have a pool?
No, 6728 S TERRACE Road does not have a pool.
Does 6728 S TERRACE Road have accessible units?
No, 6728 S TERRACE Road does not have accessible units.
Does 6728 S TERRACE Road have units with dishwashers?
Yes, 6728 S TERRACE Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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