Amenities

granite counters recently renovated

Unit Amenities granite counters recently renovated Property Amenities

$1495 3BR 2BA HOUSE-TILE, GRANITE, ISLAND, REMODELED ; OPEN HSE 03-21-2020 - OPEN HOUSE ON SATURDAY, MARCH 28th 2020 OPEN FROM 12:00 PM - 1:00 PM



PRICE REDUCED



*****************************************************************************



VIRTUAL TOUR: https://my.matterport.com/show/?m=36VACNyo2uY



*****************************************************************************



3 BEDROOM, 2 BATHROOM HOUSE IN EXCELLENT CONDITION!!!!



*****************************************************************************



CERAMIC TILE THROUGHOUT, GRANITE COUNTER TOPS - ISLAND KITCHEN.



***************************************

NEWLY REMODELED!

***************************************

OPEN FLOOR PLAN, A MUST SEE!!!

***************************************

WALLED BACK YARD.

***************************************

NEW HEATING AND COOLING SYSTEM!

***************************************



NEAR SOUTHERN AND RURAL 4126 S LA CORTA, TEMPE, AZ 85282



----------------------------------------------------------



TO APPLY ON LINE GO TO: expressco.appfolio.com/listings

TEXT or CALL JAMES AT 480-593-7420



No Pets Allowed



(RLNE4345352)