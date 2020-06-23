All apartments in Scottsdale
Find more places like 9731 E HIDDEN GREEN Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
9731 E HIDDEN GREEN Drive
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

9731 E HIDDEN GREEN Drive

9731 East Hidden Green Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

9731 East Hidden Green Drive, Scottsdale, AZ 85262
Troon North

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
VERY HIGH PREMIUM LOT, FEATURING SPECTACULAR SCENIC BOULDERS & PRIVACY. VERIFIED 4158 SF, SINGLE LEVEL, LABLONDE CUSTOM IN THE PRIVATE GATED COMMUNITY OF ''THE MONUMENT'' AT TROON NORTH. 4 BDRM, 3.5 BA, FAMILY RM, FORMAL DINING RM, GAME RM, MASTER W/SITTING AREA. 3 BDRMS HAVE OUTSIDE ENTRANCE, RESORT BACKYARD W/SPARKLING POOL/SPA/BUILT-IN BBQ/FIREPIT W/FLAGSTONE DECKING. GAS FP,NEW PAINT AND CARPET, TILE ALL OTHER ROOMS PROPERTY CAN BE PARTIALLY FURNISHED WITH DINING ROOM TAB LE AND CHAIRS, BREAKFAST NOOK TABLE & CHAIRS, FAMILY ROOM SECTIONAL.
ADDITIONAL FEATURES:
LG. COVERED PORCH/PATIO, SITE & RETAINING WALLS, FLAGSTONE HARDSCAPE DECKING, FIREPIT, BUILT-IN BBQ W/FLAGSTONE ACCENTS, CUSTOM POOL W/OVERFLOW & FLAGSTONE DECKING, BLOCK & WROUGHT IRON FENCING, GARAGE HAS EPOXY SURFACE & BUILT-IN STORAGE.
INTERIOR FEATURES:
UPGRADED FRONT ENTRY DOOR, TALL CEILINGS, UPGRADED TILE & NEW CARPET IN MASTER, LIVING RM. GAS FIREPLACES, BUILT-IN NICHES, BUILT-IN SPEAKER SYSTEM, BULL-NOSE GLASS & DUAL PANE WINDOWS, UPGRADED 42" CABINETS, SOLID CORE DOORS, SECURITY SYSTEM, SKY-LIGHTS, WET BAR W/GRANITE COUNTERS, SEP LAUNDRY RM W/SINK, CABINETRY.
KITCHEN:
CENTER ISLAND W/GRANITE COUNTER TOPS & 42" UPGRADED CABINETS, SUB ZERO BUILT--IN REFRIG, DUAL OVENS, BREAKFAST NOOK W/RADIAL COFFER CEILING, BREAKFAST BAR, BUILT-IN MINI OFFICE.
MASTER SUITE:
DUAL ENTRY DOORS, TWO WAY GAS FIREPLACE, TWO WALK-IN CLOSETS, TWO VANITIES, STONE TILE SHOWER, JETTED TUB, STONE COUNTERS, EXIT DOOR TO FRONT AND BACK, SLIDING GLASS DOOR,
BOULDER VIEWS, VERY LARGE MASTER SUITE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have any available units?
9731 E HIDDEN GREEN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have?
Some of 9731 E HIDDEN GREEN Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9731 E HIDDEN GREEN Drive currently offering any rent specials?
9731 E HIDDEN GREEN Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 9731 E HIDDEN GREEN Drive pet-friendly?
No, 9731 E HIDDEN GREEN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive offer parking?
Yes, 9731 E HIDDEN GREEN Drive does offer parking.
Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have units with washers and dryers?
No, 9731 E HIDDEN GREEN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have a pool?
Yes, 9731 E HIDDEN GREEN Drive has a pool.
Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have accessible units?
No, 9731 E HIDDEN GREEN Drive does not have accessible units.
Does 9731 E HIDDEN GREEN Drive have units with dishwashers?
Yes, 9731 E HIDDEN GREEN Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Carter by Mark-Taylor
3300 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85251
Orange Tree Villa
4181 N Granite Reef Rd
Scottsdale, AZ 85251
Camden San Marcos
9595 E Thunderbird Rd
Scottsdale, AZ 85260
San Travesia by Mark-Taylor
7501 E McDowell Rd
Scottsdale, AZ 85257
Liv North Scottsdale
15509 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85260
Scottsdale 59
5900 E Thomas Rd
Scottsdale, AZ 85251
Morningside
10455 E Via Linda
Scottsdale, AZ 85258
Desert Horizon
16636 N 58th St
Scottsdale, AZ 85254

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College