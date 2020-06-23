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Scottsdale, AZ
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9439 E. Yucca St
Last updated March 23 2019 at 10:23 AM

9439 E. Yucca St

9439 East Yucca Street · No Longer Available
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Location

9439 East Yucca Street, Scottsdale, AZ 85260

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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(RLNE4687807)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9439 E. Yucca St have any available units?
9439 E. Yucca St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 9439 E. Yucca St have?
Some of 9439 E. Yucca St's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9439 E. Yucca St currently offering any rent specials?
9439 E. Yucca St isn't currently offering any rent specials.
Is 9439 E. Yucca St pet-friendly?
Yes, 9439 E. Yucca St is pet friendly.
Does 9439 E. Yucca St offer parking?
Yes, 9439 E. Yucca St does offer parking.
Does 9439 E. Yucca St have units with washers and dryers?
No, 9439 E. Yucca St does not offer units with in unit laundry.
Does 9439 E. Yucca St have a pool?
Yes, 9439 E. Yucca St has a pool.
Does 9439 E. Yucca St have accessible units?
No, 9439 E. Yucca St does not have accessible units.
Does 9439 E. Yucca St have units with dishwashers?
Yes, 9439 E. Yucca St has units with dishwashers.
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