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8270 N HAYDEN Road
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

8270 N HAYDEN Road

8270 N Hayden Rd · (480) 703-8244
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Location

8270 N Hayden Rd, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2041 · Avail. now

$1,750

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1346 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
coffee bar
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
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parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8270 N HAYDEN Road have any available units?
8270 N HAYDEN Road has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8270 N HAYDEN Road have?
Some of 8270 N HAYDEN Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8270 N HAYDEN Road currently offering any rent specials?
8270 N HAYDEN Road isn't currently offering any rent specials.
Is 8270 N HAYDEN Road pet-friendly?
No, 8270 N HAYDEN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8270 N HAYDEN Road offer parking?
Yes, 8270 N HAYDEN Road does offer parking.
Does 8270 N HAYDEN Road have units with washers and dryers?
No, 8270 N HAYDEN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 8270 N HAYDEN Road have a pool?
Yes, 8270 N HAYDEN Road has a pool.
Does 8270 N HAYDEN Road have accessible units?
No, 8270 N HAYDEN Road does not have accessible units.
Does 8270 N HAYDEN Road have units with dishwashers?
Yes, 8270 N HAYDEN Road has units with dishwashers.
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