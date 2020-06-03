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8108 E MORGAN Trail
Last updated June 18 2020 at 3:02 AM

8108 E MORGAN Trail

8108 East Morgan Trail · (480) 650-3203
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Location

8108 East Morgan Trail, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$6,500

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4 Bed · 2 Bath · 2170 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
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fireplace
furnished
in unit laundry
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patio / balcony
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recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8108 E MORGAN Trail have any available units?
8108 E MORGAN Trail has a unit available for $6,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 8108 E MORGAN Trail have?
Some of 8108 E MORGAN Trail's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8108 E MORGAN Trail currently offering any rent specials?
8108 E MORGAN Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 8108 E MORGAN Trail pet-friendly?
No, 8108 E MORGAN Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 8108 E MORGAN Trail offer parking?
Yes, 8108 E MORGAN Trail does offer parking.
Does 8108 E MORGAN Trail have units with washers and dryers?
Yes, 8108 E MORGAN Trail offers units with in unit laundry.
Does 8108 E MORGAN Trail have a pool?
Yes, 8108 E MORGAN Trail has a pool.
Does 8108 E MORGAN Trail have accessible units?
No, 8108 E MORGAN Trail does not have accessible units.
Does 8108 E MORGAN Trail have units with dishwashers?
Yes, 8108 E MORGAN Trail has units with dishwashers.
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