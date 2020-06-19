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7834 E PECOS Lane.
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7834 E PECOS Lane
Last updated May 28 2020 at 4:17 AM

7834 E PECOS Lane

7834 East Pecos Lane · (415) 307-5993
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Location

7834 East Pecos Lane, Scottsdale, AZ 85250

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$4,200

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2 Bed · 2 Bath · 1651 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
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stainless steel
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions

Does 7834 E PECOS Lane have any available units?
7834 E PECOS Lane has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7834 E PECOS Lane have?
Some of 7834 E PECOS Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7834 E PECOS Lane currently offering any rent specials?
7834 E PECOS Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 7834 E PECOS Lane pet-friendly?
No, 7834 E PECOS Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7834 E PECOS Lane offer parking?
Yes, 7834 E PECOS Lane does offer parking.
Does 7834 E PECOS Lane have units with washers and dryers?
Yes, 7834 E PECOS Lane offers units with in unit laundry.
Does 7834 E PECOS Lane have a pool?
Yes, 7834 E PECOS Lane has a pool.
Does 7834 E PECOS Lane have accessible units?
No, 7834 E PECOS Lane does not have accessible units.
Does 7834 E PECOS Lane have units with dishwashers?
Yes, 7834 E PECOS Lane has units with dishwashers.

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