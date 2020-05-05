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7770 E CAMELBACK Road
Last updated May 29 2020 at 11:09 AM

7770 E CAMELBACK Road

7770 East Camelback Road · No Longer Available
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Location

7770 East Camelback Road, Scottsdale, AZ 85251

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7770 E CAMELBACK Road have any available units?
7770 E CAMELBACK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7770 E CAMELBACK Road have?
Some of 7770 E CAMELBACK Road's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7770 E CAMELBACK Road currently offering any rent specials?
7770 E CAMELBACK Road is not currently offering any rent specials.
Is 7770 E CAMELBACK Road pet-friendly?
No, 7770 E CAMELBACK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7770 E CAMELBACK Road offer parking?
No, 7770 E CAMELBACK Road does not offer parking.
Does 7770 E CAMELBACK Road have units with washers and dryers?
No, 7770 E CAMELBACK Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7770 E CAMELBACK Road have a pool?
No, 7770 E CAMELBACK Road does not have a pool.
Does 7770 E CAMELBACK Road have accessible units?
No, 7770 E CAMELBACK Road does not have accessible units.
Does 7770 E CAMELBACK Road have units with dishwashers?
Yes, 7770 E CAMELBACK Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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