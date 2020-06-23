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7705 E DOUBLETREE RANCH Road
Last updated June 4 2019 at 6:05 AM

7705 E DOUBLETREE RANCH Road

7705 East Doubletree Ranch Road · No Longer Available
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Location

7705 East Doubletree Ranch Road, Scottsdale, AZ 85258
Gainey Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
tennis court
UPDATED SINGLE LEVEL HOME FEATURES A SPACIOUS OPEN FLOOR PLAN-WALK INTO LIGHT & BRIGHT LIVING AREA W VAULTED CEILINGS- VIEWS OUT TO TROPICAL LANDSCAPED BACKYARD W COVERED PATIO,PRIVATE PEBBLE TEC POOL -TRAVERTINE THRU-OUT-FRESHLY PAINTED- SEPARATE FORMAL DINING AREA- KITCHEN FEATURES CENTER ISLAND-NEW QUARTZ COUNTER TOPS- OPENS OUT TO FAMILY ROOM-BREAKFAST BAR & SEP BREAKFAST NOOK W VIEWS OF PEACEFUL PRIVATE YARD-DOUBLE DOOR OFFICE/DEN CAN BE 3RD BEDROOM-SPLIT BEDROOM FLOOR PLAN-MASTER SUITE HAS OWN PRIVATE PATIO,UPDATED BATH W SEP TUB/SHOWER-HIS/HER'S SINKS & WALK IN CLOSET -GUEST ROOM HAS OWN BATH W REMODELED WALK-IN SHOWER-DESIGNER TOUCHES THRU-OUT THIS HOME-DIRECT ACCESS FROM 2CGARAGE-ENJOY GAINEY AMENITIES-24HR GUARD GATE,TENNIS-FITNESS CENTER COURTS,CLUBHOUSE-READY TO MOVE IN

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have any available units?
7705 E DOUBLETREE RANCH Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have?
Some of 7705 E DOUBLETREE RANCH Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7705 E DOUBLETREE RANCH Road currently offering any rent specials?
7705 E DOUBLETREE RANCH Road isn't currently offering any rent specials.
Is 7705 E DOUBLETREE RANCH Road pet-friendly?
No, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road offer parking?
Yes, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road does offer parking.
Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have units with washers and dryers?
No, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road does not offer units with in unit laundry.
Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have a pool?
Yes, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road has a pool.
Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have accessible units?
No, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road does not have accessible units.
Does 7705 E DOUBLETREE RANCH Road have units with dishwashers?
Yes, 7705 E DOUBLETREE RANCH Road has units with dishwashers.
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