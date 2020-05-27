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7520 E. Beatrice St
Last updated January 14 2020 at 9:47 PM

7520 E. Beatrice St

7520 East Beatrice Street · No Longer Available
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Location

7520 East Beatrice Street, Scottsdale, AZ 85257
New Papago Parkway

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
carport
recently renovated
Unit Amenities
fireplace
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
guest suite
pet friendly
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CENTRALLY LOCATED , WALKING DISTANCE TO ELEMENTARY SCHOOL AND MINUTES FROM OLD TOWN SCOTTSDALE, PAPAGO BUTTES FOR HIKING AND BIKING, PHX ZOO, BOTANICAL GARDENS, ASU, TEMPE TOWN LAKE, TEMPE MARKETPLACE WITH SHOPPING AND DINING GALOR. WALKING/BIKING PATHS AND JUST A FEW BLOCKS FROM THE SCOTTSDALE GREENBELT. EASY FREEWAY ACCESS TO THE 101 AND 202. PETS ON OWNER APPROVAL. TENANT PAYS UTILITIES (SRP, SW GAS, SCOTTSDALE WATER) AND CARES FOR LANDSCAPING. TENANT PAYS 1.75% RENTAL TAX WITH MONTHLY RENT. HOME IS CURRENTLY OCCUPIED BUT CAN BE AVAILABLE FOR QUICK MOVE IN! PLEASE DO NOT DISTURB OCCUPANTS, CONTACT AGENT FOR SHOWING.

(RLNE5423633)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7520 E. Beatrice St have any available units?
7520 E. Beatrice St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7520 E. Beatrice St have?
Some of 7520 E. Beatrice St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7520 E. Beatrice St currently offering any rent specials?
7520 E. Beatrice St is not currently offering any rent specials.
Is 7520 E. Beatrice St pet-friendly?
Yes, 7520 E. Beatrice St is pet friendly.
Does 7520 E. Beatrice St offer parking?
Yes, 7520 E. Beatrice St offers parking.
Does 7520 E. Beatrice St have units with washers and dryers?
Yes, 7520 E. Beatrice St offers units with in unit laundry.
Does 7520 E. Beatrice St have a pool?
No, 7520 E. Beatrice St does not have a pool.
Does 7520 E. Beatrice St have accessible units?
No, 7520 E. Beatrice St does not have accessible units.
Does 7520 E. Beatrice St have units with dishwashers?
No, 7520 E. Beatrice St does not have units with dishwashers.
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