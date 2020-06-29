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7314 E LEWIS Avenue
Last updated February 28 2020 at 4:06 AM

7314 E LEWIS Avenue

7314 East Lewis Avenue · No Longer Available
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Location

7314 East Lewis Avenue, Scottsdale, AZ 85257

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pool
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
pool
WELCOME HOME TO THIS CHARMING 3 BED, 2 BATH, OPEN FLOOR PLAN WITH A POOL NEAR OLD TOWN SCOTTSDALE! STYLISH BRICK CONSTRUCTION FEATURING FRESH PAINT THROUGHOUT AND SALTILLO TILE FLOORING IN THE KITCHEN, LIVING, AND TRAFFIC AREAS. WOOD LOOK FLOORING AND BRAND NEW CARPET IN THE BEDROOMS. KITCHEN COMES COMPLETE WITH ALL OF THE APPLIANCES, ISLAND, AND A GAS RANGE. ENJOY THE LARGE BACKYARD OASIS WITH VINE COVERED PATIO PERFECT FOR ENTERTAINING. WEEKLY POOL SERVICE INCLUDED. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7314 E LEWIS Avenue have any available units?
7314 E LEWIS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7314 E LEWIS Avenue have?
Some of 7314 E LEWIS Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7314 E LEWIS Avenue currently offering any rent specials?
7314 E LEWIS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 7314 E LEWIS Avenue pet-friendly?
No, 7314 E LEWIS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7314 E LEWIS Avenue offer parking?
No, 7314 E LEWIS Avenue does not offer parking.
Does 7314 E LEWIS Avenue have units with washers and dryers?
No, 7314 E LEWIS Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7314 E LEWIS Avenue have a pool?
Yes, 7314 E LEWIS Avenue has a pool.
Does 7314 E LEWIS Avenue have accessible units?
No, 7314 E LEWIS Avenue does not have accessible units.
Does 7314 E LEWIS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 7314 E LEWIS Avenue has units with dishwashers.
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