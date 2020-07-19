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Scottsdale, AZ
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7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE --
Last updated February 17 2020 at 6:08 AM

7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE --

7304 North via Camello Del Norte · No Longer Available
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Location

7304 North via Camello Del Norte, Scottsdale, AZ 85258
McCormick Ranch

Amenities

putting green
patio / balcony
garage
recently renovated
pool
clubhouse
Unit Amenities
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
putting green
bbq/grill
garage
hot tub
BEAUTIFULLY REMODELED 2 BEDROOM + DEN, GROUND LEVEL HOME WITH 2 CAR GARAGE, OVERLOOKING THE 6TH FAIRWAY OF THE PINES GOLF COURSE AT MCCORMICK RANCH WITH LAKE & MOUNTAIN VIEWS IN THE DISTANCE. SPACIOUS FLOOR PLAN, LARGE MASTER WITH JETTED TUB, SEPARATE SHOWER & PRIVATE EXIT TO PATIO, 2ND BATHROOM HAS WALK-IN SHOWER, FRENCH DOORS LEAD TO A FULLY FUNCTIONING OFFICE. RESORT STYLE COMMUNITY WITH 2 POOLS, SPA, CLUB HOUSE, PUTTING GREEN AND WALKING/BIKING PATHS. WALK TO SHOPPING, DINING AND GOLF.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have any available units?
7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have?
Some of 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE --'s amenities include putting green, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- currently offering any rent specials?
7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- is not currently offering any rent specials.
Is 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- pet-friendly?
No, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- offer parking?
Yes, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- offers parking.
Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have units with washers and dryers?
No, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- does not offer units with in unit laundry.
Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have a pool?
Yes, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- has a pool.
Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have accessible units?
No, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- does not have accessible units.
Does 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- have units with dishwashers?
No, 7304 N VIA CAMELLO DEL NORTE -- does not have units with dishwashers.
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