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Scottsdale, AZ
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6249 N 78TH Street
Last updated June 4 2020 at 10:56 PM

6249 N 78TH Street

6249 North 78th Street · No Longer Available
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Location

6249 North 78th Street, Scottsdale, AZ 85250

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
media room
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6249 N 78TH Street have any available units?
6249 N 78TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 6249 N 78TH Street have?
Some of 6249 N 78TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6249 N 78TH Street currently offering any rent specials?
6249 N 78TH Street isn't currently offering any rent specials.
Is 6249 N 78TH Street pet-friendly?
No, 6249 N 78TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 6249 N 78TH Street offer parking?
Yes, 6249 N 78TH Street does offer parking.
Does 6249 N 78TH Street have units with washers and dryers?
No, 6249 N 78TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 6249 N 78TH Street have a pool?
Yes, 6249 N 78TH Street has a pool.
Does 6249 N 78TH Street have accessible units?
No, 6249 N 78TH Street does not have accessible units.
Does 6249 N 78TH Street have units with dishwashers?
Yes, 6249 N 78TH Street has units with dishwashers.
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