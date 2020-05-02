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Scottsdale, AZ
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4139 N 78th Pl
Last updated January 18 2020 at 11:52 AM

4139 N 78th Pl

4139 North 78th Place · No Longer Available
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Location

4139 North 78th Place, Scottsdale, AZ 85251

Amenities

granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
pool table
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
pool table
garage
hot tub
sauna
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(RLNE5183531)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4139 N 78th Pl have any available units?
4139 N 78th Pl doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 4139 N 78th Pl have?
Some of 4139 N 78th Pl's amenities include granite counters, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4139 N 78th Pl currently offering any rent specials?
4139 N 78th Pl is not currently offering any rent specials.
Is 4139 N 78th Pl pet-friendly?
No, 4139 N 78th Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 4139 N 78th Pl offer parking?
Yes, 4139 N 78th Pl offers parking.
Does 4139 N 78th Pl have units with washers and dryers?
No, 4139 N 78th Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 4139 N 78th Pl have a pool?
Yes, 4139 N 78th Pl has a pool.
Does 4139 N 78th Pl have accessible units?
No, 4139 N 78th Pl does not have accessible units.
Does 4139 N 78th Pl have units with dishwashers?
No, 4139 N 78th Pl does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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