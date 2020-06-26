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Scottsdale, AZ
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24200 N ALMA SCHOOL Road
Last updated December 20 2019 at 9:01 AM

24200 N ALMA SCHOOL Road

24200 N Alma School Rd · No Longer Available
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Location

24200 N Alma School Rd, Scottsdale, AZ 85255
Sonoran Highlands

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24200 N ALMA SCHOOL Road have any available units?
24200 N ALMA SCHOOL Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 24200 N ALMA SCHOOL Road have?
Some of 24200 N ALMA SCHOOL Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 24200 N ALMA SCHOOL Road currently offering any rent specials?
24200 N ALMA SCHOOL Road is not currently offering any rent specials.
Is 24200 N ALMA SCHOOL Road pet-friendly?
No, 24200 N ALMA SCHOOL Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 24200 N ALMA SCHOOL Road offer parking?
Yes, 24200 N ALMA SCHOOL Road offers parking.
Does 24200 N ALMA SCHOOL Road have units with washers and dryers?
No, 24200 N ALMA SCHOOL Road does not offer units with in unit laundry.
Does 24200 N ALMA SCHOOL Road have a pool?
Yes, 24200 N ALMA SCHOOL Road has a pool.
Does 24200 N ALMA SCHOOL Road have accessible units?
No, 24200 N ALMA SCHOOL Road does not have accessible units.
Does 24200 N ALMA SCHOOL Road have units with dishwashers?
Yes, 24200 N ALMA SCHOOL Road has units with dishwashers.
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