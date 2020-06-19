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Scottsdale, AZ
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17712 N 96TH Way
Last updated January 30 2020 at 11:57 PM

17712 N 96TH Way

17712 North 96th Way · No Longer Available
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Location

17712 North 96th Way, Scottsdale, AZ 85255
State Plat No. 29

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
pool
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17712 N 96TH Way have any available units?
17712 N 96TH Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 17712 N 96TH Way have?
Some of 17712 N 96TH Way's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17712 N 96TH Way currently offering any rent specials?
17712 N 96TH Way is not currently offering any rent specials.
Is 17712 N 96TH Way pet-friendly?
No, 17712 N 96TH Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 17712 N 96TH Way offer parking?
Yes, 17712 N 96TH Way offers parking.
Does 17712 N 96TH Way have units with washers and dryers?
No, 17712 N 96TH Way does not offer units with in unit laundry.
Does 17712 N 96TH Way have a pool?
Yes, 17712 N 96TH Way has a pool.
Does 17712 N 96TH Way have accessible units?
No, 17712 N 96TH Way does not have accessible units.
Does 17712 N 96TH Way have units with dishwashers?
No, 17712 N 96TH Way does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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