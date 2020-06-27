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Scottsdale, AZ
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12794 N 114TH Street
Last updated August 2 2019 at 8:26 PM

12794 N 114TH Street

12794 North 114th Street · No Longer Available
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Location

12794 North 114th Street, Scottsdale, AZ 85259
Ancala

Amenities

on-site laundry
putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
putting green
garage
hot tub
THIS HOME IS A SHOW STOPPER, IT IS THE JEWEL OF ANCALA WEST. DESIGNER REMODEL WITH ONLY THE FINEST FINISHES. THE KITCHEN WAS GUTTED & REPLACED WITH STUNNING NEW CABINETS, COUNTER TOPS & UPGRADED NEW APPLIANCES. IT HAS NOT BEEN LIVED IN SO YOU WILL BE THE FIRST TO ENJOY THE NEW FLOORING THROUGHOUT, NEW LIGHTING, ALL NEW BATHROOMS & LAUNDRY ROOM. THE FLOOR PLAN IS IDEAL WITH MASTER SUITE WITH 3 CLOSETS, GUTTED & REDISGNED MASTER BATHROOM WITH SEPARATE SOAKING TUB & GENEROUS SHOWER.OUTDOOR LIVING IS A MUST IN THE PRIVATE BACKYARD WITH SERENE MOUNTAIN VIEWS, NEW FOREVER GREEN GRASS & PUTTING GREEN, HEATED POOL & SPA. IN ANCALA WEST WITH CLOSE TO DESIRABLE SCOTTSDALE & BASIS SCHOOLS, FINE DINING, SHOPPING, HIKING TRAILS, MAYO CLINIC & EASY ACCESS TO FREEWAYS. IT IS AN AMAZING OPPORTUNITY TO LIVE IN A GORGEOUS CONTEMPORARY REMODEL THAT'S LIKE MOVING INTO A "NEW HOME".
THE OWNERS HAVE PAINSTAKINGLY REDISIGNED & INVESTED IN THIS HOME TO BE THEIR DREAM BUT HAVE BEEN TRANSFERED & CANNOT ENJOY THE FRUITS OF THEIR LABOR.
MOVE IN READY TO BE ENJOYED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12794 N 114TH Street have any available units?
12794 N 114TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 12794 N 114TH Street have?
Some of 12794 N 114TH Street's amenities include on-site laundry, putting green, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12794 N 114TH Street currently offering any rent specials?
12794 N 114TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 12794 N 114TH Street pet-friendly?
No, 12794 N 114TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 12794 N 114TH Street offer parking?
Yes, 12794 N 114TH Street offers parking.
Does 12794 N 114TH Street have units with washers and dryers?
No, 12794 N 114TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12794 N 114TH Street have a pool?
Yes, 12794 N 114TH Street has a pool.
Does 12794 N 114TH Street have accessible units?
No, 12794 N 114TH Street does not have accessible units.
Does 12794 N 114TH Street have units with dishwashers?
Yes, 12794 N 114TH Street has units with dishwashers.
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