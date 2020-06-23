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Scottsdale, AZ
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12403 E LUPINE Avenue
Last updated December 24 2019 at 3:05 PM

12403 E LUPINE Avenue

12403 East Lupine Avenue · No Longer Available
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Location

12403 East Lupine Avenue, Scottsdale, AZ 85259

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12403 E LUPINE Avenue have any available units?
12403 E LUPINE Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 12403 E LUPINE Avenue have?
Some of 12403 E LUPINE Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12403 E LUPINE Avenue currently offering any rent specials?
12403 E LUPINE Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 12403 E LUPINE Avenue pet-friendly?
No, 12403 E LUPINE Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 12403 E LUPINE Avenue offer parking?
Yes, 12403 E LUPINE Avenue does offer parking.
Does 12403 E LUPINE Avenue have units with washers and dryers?
No, 12403 E LUPINE Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 12403 E LUPINE Avenue have a pool?
Yes, 12403 E LUPINE Avenue has a pool.
Does 12403 E LUPINE Avenue have accessible units?
No, 12403 E LUPINE Avenue does not have accessible units.
Does 12403 E LUPINE Avenue have units with dishwashers?
Yes, 12403 E LUPINE Avenue has units with dishwashers.
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