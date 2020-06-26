All apartments in Scottsdale
Find more places like 10566 Star Of The Desert Dri.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Scottsdale, AZ
/
10566 Star Of The Desert Dri
Last updated February 19 2020 at 9:44 AM

10566 Star Of The Desert Dri

10566 East Star of the Desert Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Scottsdale
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

10566 East Star of the Desert Drive, Scottsdale, AZ 85255
McDowell Mountain Ranch

Amenities

on-site laundry
dishwasher
recently renovated
walk in closets
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
ice maker
oven
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
volleyball court
THIS BEAUTIFULLY NEWLY REMODELED MCDOWELL RANCH HOME IS LOCATED ON A CUL DE SAC ON A VERY QUIET STREET. IT HAS ALL HIGH END APPLIANCES 36INCH THERMADOR DUEL RANGE AND OVEN ,CUSTOM BUILT IN THERMADOR WINE FRIDGE WITH TWO CLIMATE CONTROL ZONES FOR WHITE AND REDWINE, THERMADOR FRENCH DOOR ENERGY EFFICIENT REFRIGERATOR AND FREEZER WITH ICE MAKER, BOSCH QUIET DISH WASHER, BOSCH ENVIRONMENTAL WATER CONSERVING WASHER AND ENERGY EFFICIENT DRYER, NEW AC, HAIKU FANS, AND TANKLESS WATER HEATER. QUARTZ COUNTER TOPS, LARGE ISLAND OPEN TO LIVING ROOM THAT LEADS OUT TO A BEAUTIFULLY LANDSCAPE BACK YARD WITH OUTDOOR DINING AREA W/BBQ. TASTEFULLY TILED THROUGH OUT THE WHOLE HOUSE. MASTER SUITE BEDROOM WITH WALK IN SHOWER AND DOUBLE SINK VANITY,AND WALK IN CLOSET. SECOND BATHROOM HAS A TUB /SHOWER COMBO JACUZZI TUB . SPACIOUS LAUNDRY ROOM WITH FRONT LOADERS. FULLY FURNISHED WITH RESTORATION HARDWARE FURNITURE. ITS NOT A GATED COMMUNITY BUT OFFERS MANY WONDERFUL AMENITIES, POOL, HOT TUB, PICKLE LEAGUE BALL, TENNIS COURTS, AND VOLLEYBALL COURT. NEAR DC RANCH, MAYO CLINIC, MCDOWELL RANCH PRESERVE,HIKING TRAILS, MOUNTAIN BIKING,ONE MILE FROM MCDOWELL RANCH GOLF COURSE, HAS A SUPER CLUB HOUSE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10566 Star Of The Desert Dri have any available units?
10566 Star Of The Desert Dri doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10566 Star Of The Desert Dri have?
Some of 10566 Star Of The Desert Dri's amenities include on-site laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10566 Star Of The Desert Dri currently offering any rent specials?
10566 Star Of The Desert Dri is not currently offering any rent specials.
Is 10566 Star Of The Desert Dri pet-friendly?
No, 10566 Star Of The Desert Dri is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 10566 Star Of The Desert Dri offer parking?
No, 10566 Star Of The Desert Dri does not offer parking.
Does 10566 Star Of The Desert Dri have units with washers and dryers?
No, 10566 Star Of The Desert Dri does not offer units with in unit laundry.
Does 10566 Star Of The Desert Dri have a pool?
Yes, 10566 Star Of The Desert Dri has a pool.
Does 10566 Star Of The Desert Dri have accessible units?
No, 10566 Star Of The Desert Dri does not have accessible units.
Does 10566 Star Of The Desert Dri have units with dishwashers?
Yes, 10566 Star Of The Desert Dri has units with dishwashers.
Helpful Articles
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
How to Find a Sublet
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
The Best & Worst Cities for Dating 2019
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Chazal
1075 N Miller Rd
Scottsdale, AZ 85257
Scottsdale Highlands
15255 N Frank Lloyd Wright Blvd
Scottsdale, AZ 85260
Camden San Marcos
9595 E Thunderbird Rd
Scottsdale, AZ 85260
Liv North Scottsdale
15509 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85260
The View at Cascade
18525 N Scottsdale Rd
Scottsdale, AZ 85255
Broadstone Waterfront
7025 E Via Soleri Dr
Scottsdale, AZ 85251
GlenEagles
8275 E Bell Rd
Scottsdale, AZ 85260
Viridian
8310 E McDonald Dr
Scottsdale, AZ 85250

Similar Pages

Scottsdale 1 BedroomsScottsdale 2 Bedrooms
Scottsdale Dog Friendly ApartmentsScottsdale Pet Friendly Places
Scottsdale Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott Valley, AZ

Nearby Neighborhoods

Downtown ScottsdaleDc Ranch
Scottsdale RanchAirpark
Paseo VillageScottsdale Shadows

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College