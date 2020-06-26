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Phoenix, AZ
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6620 W GAMBIT Trail
Last updated June 21 2019 at 2:24 AM

6620 W GAMBIT Trail

6620 West Gambit Trail · No Longer Available
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Location

6620 West Gambit Trail, Phoenix, AZ 85083
Preserve at Boulder Mountain

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
ELEGANT HOME WITH GORGEOUS VIEWS OF MOUNTAINS BY DAY & CITY LIGHTS BY NIGHT. PREMIUM, DESERT LANDSCAPED LOT THAT FACES A WASH & BACKS UP TO A MOUNTAIN PRESERVE - SO NO NEIGHBORS ON FRONT OR BACK SIDES. MASTER BEDROOM SPLIT FLOORPLAN. AMPLE STORAGE SPACE. THREE CAR GARAGE. FORMAL FAMILY, LIVING & DINING ROOMS. DON'T MISS THE CHANCE TO CALL THIS LOVELY PROPERTY YOUR HOME.PLEASE BE SURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THE APPLICATION COVER SHEET. PET DEPOSIT IS PER PET. RENTERS INSURANCE POLICY REQUIRED.NO SMOKING IN THE HOUSE OR GARAGES.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6620 W GAMBIT Trail have any available units?
6620 W GAMBIT Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 6620 W GAMBIT Trail have?
Some of 6620 W GAMBIT Trail's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6620 W GAMBIT Trail currently offering any rent specials?
6620 W GAMBIT Trail is not currently offering any rent specials.
Is 6620 W GAMBIT Trail pet-friendly?
Yes, 6620 W GAMBIT Trail is pet friendly.
Does 6620 W GAMBIT Trail offer parking?
Yes, 6620 W GAMBIT Trail offers parking.
Does 6620 W GAMBIT Trail have units with washers and dryers?
No, 6620 W GAMBIT Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 6620 W GAMBIT Trail have a pool?
No, 6620 W GAMBIT Trail does not have a pool.
Does 6620 W GAMBIT Trail have accessible units?
No, 6620 W GAMBIT Trail does not have accessible units.
Does 6620 W GAMBIT Trail have units with dishwashers?
Yes, 6620 W GAMBIT Trail has units with dishwashers.
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