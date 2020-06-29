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Phoenix, AZ
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5812 N 12TH Street
Last updated March 4 2020 at 11:44 AM

5812 N 12TH Street

5812 North 12th Street · No Longer Available
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Location

5812 North 12th Street, Phoenix, AZ 85014

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
BEAUTIFUL HOME IN A GATED COMMUNITY! THIS 2000+ SQUARE FOOT HOME IS RIGHT ACROSS FROM THE POOL WHICH IS RARELY OCCUPIED. THE KITCHEN HAS GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES & A BREAKFAST ROOM. THE LIVING ROOM HAS VAULTED CEILINGS, A WOOD BURNING FIREPLACE & A FORMAL DINING AREA. FRENCH DOORS EXIT ONTO THE PATIO AREA THAT IS SHADED BY CITRUS TREES YEAR-ROUND. THE UPSTAIRS OPENS TO THE LOFT WHICH LEADS OUT TO A BALCONY OVERLOOKING THE GATED FRONT PORCH. THE MASTER BEDROOM IS UPSTAIRS WITH A VIEW THAT OVERLOOKS THE LIVING AREA BELOW. THE MASTER BATHROOM FEATURES DOUBLE SINKS, A WALK-IN CLOSET PLUS HIS & HER CLOSETS. THE FIRST LEVEL HAS A FULL BEDROOM & BATHROOM FOR GUESTS. ALL OF THIS IS LOCATED MINUTES FROM HIKING, SHOPPING, DINING, ENTERTAINMENT & HIGHWAY ACCESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5812 N 12TH Street have any available units?
5812 N 12TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5812 N 12TH Street have?
Some of 5812 N 12TH Street's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5812 N 12TH Street currently offering any rent specials?
5812 N 12TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 5812 N 12TH Street pet-friendly?
No, 5812 N 12TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 5812 N 12TH Street offer parking?
Yes, 5812 N 12TH Street offers parking.
Does 5812 N 12TH Street have units with washers and dryers?
No, 5812 N 12TH Street does not offer units with in unit laundry.
Does 5812 N 12TH Street have a pool?
Yes, 5812 N 12TH Street has a pool.
Does 5812 N 12TH Street have accessible units?
No, 5812 N 12TH Street does not have accessible units.
Does 5812 N 12TH Street have units with dishwashers?
Yes, 5812 N 12TH Street has units with dishwashers.
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